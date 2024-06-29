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دبابات إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي شمالي غربي رفح جنوبي قطاع غزة وفقا لوسائل إعلام فلسطينية

Lebanon 24
29-06-2024 | 00:19
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