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رويترز: مسلحون مجهولون هاجموا عربة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان بلوشستان في إيران ومقتل اثنين من قوة أمنية
Lebanon 24
29-06-2024
|
00:45
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