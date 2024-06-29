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ميقاتي: المحطة الأساسية في جولتنا اليوم هي الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية ولكن السؤال البديهي لو لم يكن الجيش موجوداً في الجنوب هل كان في الامكان إجراء الامتحانات؟

Lebanon 24
29-06-2024 | 02:39
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