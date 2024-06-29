ميقاتي: أهنّئ شجاعتكم وتضحيتكم ونحن كسلطة سياسية الى جانبكم بكل ما للكلمة من معنى وسنظل كذلك وأعلم الصعوبات التي تمرون بها ولكنها بإذن الله ستزول

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