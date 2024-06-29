ميقاتي: عندما بدأت الامتحانات الرسمية للتعليم المهني وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات بقصف مراكز الامتحانات وأظهرت التحقيقات التي قامت بها مديرية المخابرات أنه ربما يقف خلف هذه التهديدات طلاب متضررون

Lebanon 24