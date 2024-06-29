ميقاتي: حدّة الحرب النفسية تتصاعد ولكن بإذن الله فإن وطننا سيتجاوز هذه المرحلة لنصل الى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود بشجاعتكم وبسالتكم وبتضحياتكم

Lebanon 24