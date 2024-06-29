وزير التربية لـLBCI عن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز: عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي

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