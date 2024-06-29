Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صحيّ في إتحاد بلديات صور بحضور وزير الصحة فراس الأبيض

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى لبنان وهناك حملة تُشن تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه"
lebanon 24
29/06/2024 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI": لأول مرة تزور رئيسة المفوضية الأوروبية لبنان لأن الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين
lebanon 24
29/06/2024 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم: وزير المالية وبخ رئيس أركان الجيش خلال اجتماع الحكومة وقال له "ملتزمون بأمن إسرائيل ولسنا نحن من كنا نياما مثلك يوم 6 تشرين الأول" (الجزيرة)
lebanon 24
29/06/2024 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال افتتاح فعاليات "طرابلس عاصمة الثقافة العربية": يُطِلُّ علينا في هذا اليوم تاريخٌ حيٌّ نابضٌ في الوجدان حَمَلتْهُ وحمَتْهُ طرابلس جيلًا بعد جيل
lebanon 24
29/06/2024 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:20 | 2024-06-29
05:54 | 2024-06-29
05:13 | 2024-06-29
04:47 | 2024-06-29
04:12 | 2024-06-29
04:10 | 2024-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24