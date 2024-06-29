Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: زرت مراكز الإمتحانات الرسمية في صور وهناك حضور شبه كامل للطلاب والغياب لا يُذكر وهذه خطوة كبيرة

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: كان هناك إصرار كبير من وزارة التربية لإجراء الإمتحانات الرسمية وهدفنا هو الحفاظ على الشهادة اللبنانية
lebanon 24
29/06/2024 14:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عندما بدأت الامتحانات الرسمية للتعليم المهني وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات بقصف مراكز الامتحانات وأظهرت التحقيقات التي قامت بها مديرية المخابرات أنه ربما يقف خلف هذه التهديدات طلاب متضررون
lebanon 24
29/06/2024 14:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بلجيكا: سندعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وهذه خطوة أولى نحو السلام (الجزيرة)
lebanon 24
29/06/2024 14:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: موضوع الودائع "كأس مر" لا يريد أحد أن يشربه وهناك مسؤولية على الدولة التي تستطيع إغلاف الموضوع وكيف أحمّل المسؤولية الكاملة للمودع؟ يجب توزيع المسوؤليات ولا أستطيع تحميل المودع المسؤولية
lebanon 24
29/06/2024 14:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:20 | 2024-06-29
05:54 | 2024-06-29
05:13 | 2024-06-29
04:47 | 2024-06-29
04:12 | 2024-06-29
04:10 | 2024-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24