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ميقاتي: كان هناك إصرار كبير من وزارة التربية لإجراء الإمتحانات الرسمية وهدفنا هو الحفاظ على الشهادة اللبنانية

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:57
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