Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: حينما أبلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم أمس بأنني سأزور صور قال لي "إنت بين أهلك وأحبائك" وأنا فعلاً بين أهلي وأحبائي

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب بشأن ملف النازحين: أشكر الرئيس نبيه بري على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضراً ومستقبلاً
lebanon 24
29/06/2024 14:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صحيّ في إتحاد بلديات صور بحضور وزير الصحة فراس الأبيض
lebanon 24
29/06/2024 14:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في السرايا.. ميقاتي يعقد سلسلة اجتماعات وزارية ويلتقي رئيس "اللبنانية"
lebanon 24
29/06/2024 14:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
29/06/2024 14:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:20 | 2024-06-29
05:54 | 2024-06-29
05:13 | 2024-06-29
04:47 | 2024-06-29
04:12 | 2024-06-29
04:10 | 2024-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24