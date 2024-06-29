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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في تل حاي وكريات شمونة شمالي البلاد (الجزيرة)
Lebanon 24
29-06-2024
|
05:54
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