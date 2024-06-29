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السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على أن التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-06-2024 | 07:41
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