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عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو لن يعمل على إعادة الأسرى من غزة حتى يهتز عرشه لذا يجب الخروج إلى الشوارع

Lebanon 24
29-06-2024 | 11:25
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