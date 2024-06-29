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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: واشنطن تسعى لحل الخلاف بشأن الانتقال من المرحلة الأولى للصفقة للمرحلة الثانية

Lebanon 24
29-06-2024 | 11:49
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