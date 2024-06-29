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لبنان

السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان "فورًا"

Lebanon 24
29-06-2024 | 12:08
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دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان اليوم السبت، رعاياها، إلى مغادرة لبنان "بشكل فوري" على وقع الأحداث في الجنوب. 
 
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان"، وتؤكد على "دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".
 
وأضاف البيان: "وتحث السفارة المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري"، منوهة بـ "ضرورة تواصل المواطنين معها في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله، مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع".
 
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