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أسامة حمدان: نعتبر سياسة التجويع واحدة من أساليب الحرب الوحشية للاحتلال وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي

Lebanon 24
29-06-2024 | 12:19
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