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الخارجية المصرية: مصر تدعو المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
Lebanon 24
29-06-2024
|
12:38
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