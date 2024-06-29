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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المختطفين وتهدئة الجبهة الشمالية

Lebanon 24
29-06-2024 | 12:40
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