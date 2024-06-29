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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين وإصابة ضابط في معارك شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
29-06-2024 | 14:41
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