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حماس: هنية بحث هاتفيا مع رئيس الاستخبارات التركية مسار المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
29-06-2024 | 15:08
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