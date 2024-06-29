Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيليون يتظاهرون أمام مبنى نقابة العمال ويطالبون رئيسها بإعلان الإضراب العام للضغط على الحكومة للاستقالة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-06-2024 | 16:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نازحون إسرائيليون من البلدات الشمالية يتظاهرون ضد الحكومة في القدس (الجزيرة)
lebanon 24
30/06/2024 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام أمام مبنى نقابة المحامين في طرابلس.. ما السّبب؟
lebanon 24
30/06/2024 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لن نخضع للضغط".. هكذا ردّت "كهرباء لبنان" على نقابة العمال والمستخدمين
lebanon 24
30/06/2024 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع: القرار الاسرائيلي في حظر بث قناة الجزيرة واغلاق مكاتبها هدفه طمس حرب الابادة
lebanon 24
30/06/2024 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:03 | 2024-06-30
01:54 | 2024-06-30
01:46 | 2024-06-30
01:44 | 2024-06-30
01:07 | 2024-06-30
00:35 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24