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الخارجية الاميركية: المبعوث الخاص لليمن سيتوجه إلى السعودية وعُمان لبحث الجهود المبذولة لضمان وقف هجمات الحوثيين الـمتهورة بالبحر الأحمر

Lebanon 24
30-06-2024 | 00:35
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