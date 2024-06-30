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لابيد: يجب وقف الحرب في غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري

Lebanon 24
30-06-2024 | 02:33
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