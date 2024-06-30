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تحليقٌ للطيران الإسرائيليّ فوق قرى القطاعين الغربي والأوساط في جنوب لبنان (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
30-06-2024 | 03:58
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