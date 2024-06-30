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يديعوت أحرونوت عن قائد المنطقة الجنوبية: لسنا مستعدين لردع هجوم مماثل لما حدث في 7 تشرين الأول ولا أستبعد تكراره (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:05
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