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الجيش السوداني يقول إن قواته متمسكة بمواقعها في "سنجة" بعد يوم من إعلان الدعم السريع سيطرته على الفرقة 17 في المدينة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:26
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