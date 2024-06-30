يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يقول إنه في حالة الحرب مع لبنان سيكون الأمر صعبا في إسرائيل ولكن الأمر في بيروت سيكون أكثر صعوبة بمئة مرة (سكاي نيوز عربية)

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