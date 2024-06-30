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نتنياهو: لا تغيير في موقفنا بشأن مسار تحرير رهائننا الذي رحب به بايدن لكن حماس هي العائق أمام الإفراج عنهم (الجزيرة)
Lebanon 24
30-06-2024
|
06:24
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