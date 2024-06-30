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أخبار عاجلة
أرامكو السعودية توقع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة (العربية)
Lebanon 24
30-06-2024
|
06:48
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