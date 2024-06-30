Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14 الإسرائيلية: طائرة مقاتلة قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2024 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صافرات الإنذار في الجولان والدفاعات الجوية تعترض طائرة مسيّرة تسللت من لبنان ولا خسائر بشرية أو مادية (الجزيرة)
lebanon 24
30/06/2024 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى في منطقة المطلة إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
30/06/2024 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرة حربية قصفت مبنى كان يستخدم كمقر عمليات في مخيم جنين بتوجيه من استخبارات الشاباك
lebanon 24
30/06/2024 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: استهداف قائد كتيبة طولكرم بغارة إسرائيلية على مخيم نور شمس (العربية)
lebanon 24
30/06/2024 17:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:44 | 2024-06-30
10:40 | 2024-06-30
10:37 | 2024-06-30
10:28 | 2024-06-30
10:25 | 2024-06-30
10:22 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24