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حزب الله: قصفنا بصاروخ بركان ثقيل مقر قيادة الفرقة 91 بثكنة برانيت وأصبناه بشكل مباشر ووقعت إصابات مؤكدة

Lebanon 24
30-06-2024 | 09:06
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