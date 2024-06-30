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رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: إيران وحزب الله وحماس يهددون أمننا وأولويات الحكومة ورئيسها أمور تافهة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-06-2024 | 09:32
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