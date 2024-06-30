موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين في وزارة الدفاع: عدم تمديد قانون رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية لن يمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهماته (الجزيرة)

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