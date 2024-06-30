Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: 5 طائرات من دون طيار على الأقل تمّ إطلاقها من لبنان خلال الفترة الأخيرة (الميادين)

Lebanon 24
30-06-2024 | 09:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: شهدنا في الأسابيع الأخيرة هجوماً واسع النطاق بطائرات بدون طيار في الشمال تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات والأرواح وحرائق ضخمة
lebanon 24
30/06/2024 21:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاع الجوي لحزب الله نجح في اعتراض طائرات من دون طيار تابعة للجيش وتدميرها وهو أمر مقلق ومرهق (الميادين)
lebanon 24
30/06/2024 21:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 360 ما بين صاروخ ومُسيرة، وصاروخ ضد الدروع نحو الشمال
lebanon 24
30/06/2024 21:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 4 إسرائيليين في الشمال خلال الأيام الأخيرة
lebanon 24
30/06/2024 21:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2024-06-30
14:00 | 2024-06-30
13:19 | 2024-06-30
13:03 | 2024-06-30
13:00 | 2024-06-30
12:45 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24