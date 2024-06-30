Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر رفيع: مصر سبق وأن أبلغت أن استعادة المحتجزين ووقف حرب غزة يجب أن يكون باتفاق دائم (العربية)

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع: رغم محاولات حماس إفشال جهود الاتفاق إلا أنه يمكن استعادة المختطفين في إطار صفقة
lebanon 24
30/06/2024 21:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع المستوى: قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية و إيجابية مقترح الهدنة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/06/2024 21:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي لـ CNN: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخطط إخلاء مناطق شرق رفح (العربية)
lebanon 24
30/06/2024 21:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: مصدر رفيع يؤكد تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح (الشرق)
lebanon 24
30/06/2024 21:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2024-06-30
14:00 | 2024-06-30
13:19 | 2024-06-30
13:03 | 2024-06-30
13:00 | 2024-06-30
12:45 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24