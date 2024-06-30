Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله يعلن قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل قرب حدود جنوبي لبنان بصاروخ "فلق"

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سماع دوي صوت في مدينة بعلبك وضواحيها ناجم عن تدريب للجيش في ثكنة الشيخ عبدالله
lebanon 24
30/06/2024 21:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا يوجد حدود عليها تقنيات الكترونية وفنية كالتي على حدود لنبان وغزة ولذلك خلال 4 أشهر عملت المقاومة في لبنان على إعماء العدو وإغلاق أذانه وبات بمقدورنا ضرب قاعدة "ميرون" ساعة نشاء
lebanon 24
30/06/2024 21:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنى عسكريا وبنى تحتية لـ"حزب الله" في ميس الجبل جنوبي لبنان (التلفزيون العربي)
lebanon 24
30/06/2024 21:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصراً من "حزب الله" في بلدة عيترون جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
30/06/2024 21:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2024-06-30
14:00 | 2024-06-30
13:19 | 2024-06-30
13:03 | 2024-06-30
13:00 | 2024-06-30
12:45 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24