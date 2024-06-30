حزب الله شنّ هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية واستهدف مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابها إصابةً مباشرة

Lebanon 24