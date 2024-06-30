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مصدر مصري: مصر كثّفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:49
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