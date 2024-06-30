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مقتل وإصابة 21 جنديا حكوميا بهجوم حوثي على الساحل الغربي لليمن (الحرة)

Lebanon 24
30-06-2024 | 13:19
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