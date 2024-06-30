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نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية الفرنسية 67% وهي غير مسبوقة منذ 1981 (العربية)

Lebanon 24
30-06-2024 | 14:00
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