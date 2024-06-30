الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 17 جنديًّا بإصابات خفيفة فضلاً عن إصابة جندي آخر بجروح خطيرة نتيجة هجوم بطائرة متفجرة مسيّرة عن بُعد شمالي مرتفعات الجولان في وقت سابق اليوم

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