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وسائل إعلام إسرائيلية: حتى الآن لا يُوجد حل للمؤسسة الأمنية والعسكرية مقابل الطائرات بدون طيار التي يُطلقها حزب الله من لبنان

Lebanon 24
30-06-2024 | 15:23
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