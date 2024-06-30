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الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية وشعبنا وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه

Lebanon 24
30-06-2024 | 15:45
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