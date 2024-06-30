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رويترز: أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي يستبعدون احتمال استبدال الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشح عن الحزب بعد أداء ضعيف في المناظرة الرئاسية

Lebanon 24
30-06-2024 | 16:10
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