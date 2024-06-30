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"القناة 12 الإسرائيلية": الضباط الإسرائيليون يشعرون بعدم التقدير من قبل الجمهور ويواجهون اتهامات بغياب شرعية الجيش بعد أحداث 7 تشرين الأول

Lebanon 24
30-06-2024 | 18:20
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