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الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وحماية الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
30-06-2024
|
18:29
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