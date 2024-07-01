Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سينتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان

Lebanon 24
01-07-2024 | 00:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ نقل قواته إلى شمال البلاد قرب الحدود اللبنانية
lebanon 24
01/07/2024 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يؤكد إسقاط مسيّرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان وهي الخامسة منذ بدء الحرب
lebanon 24
01/07/2024 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بالجيش: إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية قوية للغاية في لبنان
lebanon 24
01/07/2024 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيواصل تنفيذ عمليات داخل غزة بأساليب محددة فيما يعرف بالمرحلة الثالثة من القتال بعد انتهاء عملية رفح
lebanon 24
01/07/2024 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2024-07-01
04:42 | 2024-07-01
04:34 | 2024-07-01
04:10 | 2024-07-01
03:36 | 2024-07-01
03:35 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24