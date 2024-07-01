Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة التعليم الفلسطينية: تأجيل امتحانات اليوم على مستوى مديرية طولكرم نظرا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة

Lebanon 24
01-07-2024 | 01:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بلعا في طولكرم بالضفة الغربية
lebanon 24
01/07/2024 11:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التعليم الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة هذا العام (الجزيرة)
lebanon 24
01/07/2024 11:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب شهداء الأقصى: خضنا فجر اليوم اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بطولكرم ومدينة نابلس ومخيم بلاطة
lebanon 24
01/07/2024 11:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمال شرق طولكرم في الضفة الغربية
lebanon 24
01/07/2024 11:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:51 | 2024-07-01
04:42 | 2024-07-01
04:34 | 2024-07-01
04:10 | 2024-07-01
03:36 | 2024-07-01
03:35 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24