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الجيش الإسرائيلي: قصف أهداف لحزب الله في حولا والكيلة ورب الثلاثين جنوبي لبنان

Lebanon 24
01-07-2024 | 01:14
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